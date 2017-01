Tentativa de roubo em condomínio acaba com troca de tiros e prisões

Um condomínio localizado na rodovia interna que liga Mogi Mirim a Mogi Guaçu, foi invadido na madrugada do domingo, 15. Os criminosos, aos serem surpreendidos pelos vigias, atiraram contra os mesmos, havendo revide. Um dos invasores, identificado como Laio Henrique Valverdi da Costa, 29, morador do bairro Santa Clara, foi atingido do lado esquerdo da têmpora, vindo a falecer na manhã da sexta-feira, 20. Os outros dois elementos, Lucas Damaso da Silva, 24, morador do Parque das Laranjeiras, e Diego Pinheiro Gonçalves, 25, morador do Santa Clara, foram autuados.



Segundo informações dos vigilantes à Polícia, um morador do condomínio alertou que viu elementos desconhecidos entrando em uma casa em construção.

Os vigias seguiram até o local apontado pelo morador e, ao se aproximarem, foram recebidos a tiros. Nenhum dos vigias ficou ferido. Um dos invasores, identificado como Laio, foi atingido por dois disparos, um deles atingindo a cabeça.



Os elementos foram dominados e a Polícia Militar acionada. Laio e Diego foram socorridos à Santa Casa e Lucas encaminhado ao plantão policial. Os elementos, informalmente disseram que havia outros dois comparsas. Foram feitas as buscas pelos PMs, mas ninguém foi encontrado.



Segundo informações na delegacia, no momento que era realizado o flagrante, a intenção dos elementos ao invadirem o condomínio, seria de promover um arrastão nas residências.



Com eles foram apreendidos um revólver Taurus calibre 38, com seis munições deflagradas, uma réplica de pistola 6mm, uma mochila com 12 rolos de fita adesiva, touca e bonés.



Lucas foi o único apresentado no plantão policial, já que Diego também estava com ferimentos leves e permaneceu na Santa Casa. Após ser liberado, Diego e Lucas foram encaminhados à cadeia de Itapira e posteriormente para Hortolândia.



Segundo informações, Laio também teria sido reconhecido, através de imagem fotográfica em outro assalto ocorrido recentemente. Não está descartada a participação do trio em outros casos.