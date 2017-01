Prefeitura é refém da Santa Casa, diz Carlos Nelson

A crise no único hospital que mantém o Pronto Atendimento SUS em Mogi Mirim paralisou o Governo Municipal. A Prefeitura se viu obrigada a concentrar todos os seus esforços para evitar um colapso no sistema municipal de Saúde. “Estamos estudando e vamos fazer uma proposta”, garantiu o secretário de Saúde Elias Ajub, sobre os R$ 2,2 milhões devidos à Santa Casa deixados para trás pelo ex-prefeito Gustavo Stupp (PDT).



“Não podemos ser responsabilizados em 20 dias por uma crise que vem desde o ano passado”, frisou Ajub, que também defende uma auditoria na Santa Casa após as denúncias apresentadas em reunião do Conselho Municipal de Saúde. “A Prefeitura precisa de respostas”, acrescentou.



Leia Mais: Santa Casa faz mau uso do dinheiro público, diz CMS



O próprio prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB) acredita que há algo de errado com a gestão do hospital. “A entidade que recebe o volume de dinheiro que a Santa Casa recebe tem a obrigação de ter uma reserva financeira. Qualquer boteco tem”, comparou o chefe do Executivo.



Aos jornalistas e aos vereadores, o prefeito declarou nessa semana que tem perdido o sono com a greve dos médicos. “E não estou aqui para hostilizar ninguém, mas fui hostilizado a todo momento. A Santa Casa é a única entidade da cidade que hostiliza gratuitamente”, desabafou Carlos Nelson. “Mas não é uma hostilidade contra o prefeito, é contra a população”, completou.





Prefeito Carlos Nelson Bueno





A situação é tão grave que o prefeito se considera “refém” da Santa Casa. “Estamos invertendo os processos, o prestador de serviços não pode ditar as regras”, lembrou. Mesmo assim, a Prefeitura tem reafirmado não ter um Plano B, pois pretende manter o Pronto Atendimento onde ele está hoje. “Eu acredito no espírito público da Irmandade da Santa Casa”, declarou o prefeito.