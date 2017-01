Mogi enfrenta Ceará pela Copa São Paulo

Nesta quarta-feira, 11, o Sub-20 do Mogi Mirim terá pela frente o time do Ceará-CE pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida será disputada no Estádio “José Ferez”, em Taboão da Serra, às 16h.



Caso supere o Ceará, o time mogimiriano enfrentará o adversário que será definido no confronto entre Internacional de Porto Alegre e Taboão da Serra. O Inter fez parte do grupo do Sapinho na primeira fase encerrando como primeiro da chave com nove pontos somados.





Foto: Marcelo Gotti/MMEC

Já o Sub-20 do Mogi Mirim terminou a etapa como segundo colocado do Grupo 20 com quatro pontos conquistados. O time mogimiriano venceu o São José na estreia pelo placar de 2 a 1, foi goleado pelo Internacional de Porto Alegre na segunda partida por 5 a 0 e empatou com o Aimoré no encerramento da fase em 3 a 3.O Mogi Mirim anotou cinco gols até agora na Copinha, tendo os atacantes Felipe Paim e Galego, com dois gols cada, como artilheiros do time mogimiriano na Copa São Paulo. O meio-campista Gabriel Ataliba também balançou a rede na Copinha.