Dois ficam feridos em queda de ultraleve

Na manhã de domingo, 15, a queda de um ultraleve experimental deixa duas pessoas feridas. O acidente aconteceu no Aeroclube Municipal, por volta das 9h da manhã.



Segundo informações, Roberson Luiz Necchi, 40, e Marcelo Finazzi Gerbi, 52, ocupavam o ultraleve. Os dois sofreram ferimentos e foram encaminhados ao Hospital. Marcelo teria fraturado as duas pernas e passou por cirurgia. Já Roberson, apresentava fortes dores na região do quadril.



Foi ele quem relatou o acidente aos policiais militares Macedo e Eleandro, que foram acionados ao local.



Segundo os relatos aos policiais, eles haviam decolado com o ultraleve, modelo experimental, quando o motor apresentou uma pane e parou de funcionar, vindo a cair no fim da pista, em uma vegetação.



Este seria o terceiro caso de acidentes registrado no aeroclube. Nos casos anteriores, as vítimas não resistiram aos ferimentos.



Como se trata de um modelo experimental, a Aeronáutica não participa das investigações que devem apontar as causas da pane.