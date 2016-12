TSE confirma Carlos Nelson prefeito

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deu fim a qualquer dúvida que pairava sobre a eleição de Carlos Nelson Bueno (PSDB) e Lúcia Tenório (SD). Na semana passada, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator do processo que pedia a cassação do prefeito eleito, rejeitou os recursos interpostos pelo candidato derrotado Ricardo Brandão (PMDB) e pelo Ministério Público Federal (MPF) contra a chapa do tucano.



O entendimento de que Carlos Nelson não tinha nenhum impedimento para se candidatar nessas eleições já existia na Justiça Eleitoral local, que deferiu a chapa do PSDB para o pleito de outubro e recusou as impugnações propostas pelas candidaturas de Ricardo Brandão e Ernani Gragnanello (PT), além de uma terceira interposta pelo advogado José Aparecido Cunha Barbosa.



Mesmo assim, recursos eleitorais foram protocolados contra a decisão da juíza Fabiana Garcia Garibaldi, da 75ª Zona Eleitoral de Mogi Mirim. O caso foi levado ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP), que confirmou o registro de candidatura do prefeito eleito, negando os questionamentos de seus adversários. Na ocasião foi necessário o voto de minerva do presidente do TRE-SP.





Barbosa e a coligação de Brandão questionaram a decisão do tribunal estadual, opondo o que se chama embargos de declaração, com a intenção de que a Corte Paulista revisse sua sentença. Ambos os pedidos foram negados. Já o procurador regional eleitoral Pedro Barbosa Pereira Neto recorreu ao TSE, alegando que a decisão do TRE-SP não encontrava jurisprudência em instância superior. Brandão seguiu o mesmo caminho.Para Ricardo Brandão, a rejeição das contas de 2007 do então prefeito Carlos Nelson Bueno são motivo de inelegibilidade. O Tribunal de Contas do Estado (TCE) emitiu parecer desfavorável porque o chefe do Executivo, à época, não realizou o pagamento dos precatórios da antiga Fepasa, mesmo dispondo de recursos em caixa. “Hipótese que importa em improbidade administrativa”, sustentaram os advogados do candidato derrotado do PMDB.O ministro Maia Filho lembrou em sua sentença que compete exclusivamente à Justiça Eleitoral definir quais atos configuram improbidade administrativa e consequente inelegibilidade. E acrescentou que a desaprovação de contas pelo não pagamento de precatórios é, sim, motivo de inelegibilidade, de acordo com o entendimento do TSE.O julgamento das contas dos prefeitos é sempre de competência da Câmara Municipal. De acordo com a Constituição Federal, apenas deixam de prevalecer os pareceres do TCE caso 2/3 dos vereadores decidam por isso. O Legislativo de Mogi Mirim aprovou as contas de 2007 de Carlos Nelson, mas por maioria simples. Ou seja, como não foi alcançado os 2/3, ficou mantido o parecer desfavorável do tribunal.Nesse cenário, o vice-procurador-geral eleitoral, Nicolao Dino, manifestou-se pela cassação de Carlos Nelson, acompanhando os argumentos do procurador estadual. É comum, aliás, que o Ministério Público a nível federal concorde com os pareceres emitidos pela Promotorias de instância estadual.No entanto, o ministro do TSE considerou que há particularidades no caso de Carlos Nelson. Reconheceu que não houve “quebra dolosa da ordem dos precatórios”, o que poderia, aí sim, configurar a improbidade administrativa. Ocorreu, na verdade, uma “tentativa concreta de conciliar as contas públicas e afastar pagamentos vultosos”, de acordo com palavras do próprio Maia Filho. Por isso, o ministro entendeu que não cabe inelegibilidade, pois não há ato doloso que configura improbidade administrativa.Em rápida conversa com, o prefeito eleito Carlos Nelson Bueno afirmou que não esperava resultado diferente no TSE, porém admitiu que a decisão traz um certo alívio. “Não deixa de ser um zumbido que perturbava, mas que agora parou”, comparou. O tucano reforçou que apenas disputou as eleições porque estava certo de sua integridade eleitoral. “Não seria candidato caso houvesse algum tipo de impedimento”, concluiu.