Secretariado muda e Ajub assume Saúde

O prefeito eleito Carlos Nelson Bueno (PSDB) se viu obrigado a fazer algumas mudanças em seu primeiro escalão. A de maior repercussão foi na Secretaria de Saúde. A vice-prefeita eleita Lúcia Tenório (SD) não poderá assumir a pasta em janeiro de 2017. Como substituto, foi escolhido o psicólogo e candidato a prefeito nas eleições de outubro Elias Ajub (PR).



“É uma decisão que talvez surpreenda a todos, mas tivemos um relacionamento muito positivo durante a campanha eleitoral”, explicou Carlos Nelson sobre a escolha de Ajub para a Saúde. Para A COMARCA, o prefeito eleito disse ainda que a nomeação de Elias deve ajudar também na governabilidade da futura gestão, já que o candidato do PR alcançou 5,7 mil votos e foi o terceiro na preferência do eleitorado.



“Fiquei pesaroso porque foi uma decisão difícil, que mexeu com a família da Dra Lúcia. Ela sentiu muito”, revelou Carlos Nelson. A vice-prefeita eleita não conseguiu superar um obstáculo jurídico. Como possui familiares próximos que trabalham no Consórcio Intermunicipal de Saúde “08 de Abril”, ficou impossibilitada de assumir a Secretaria de Saúde, já que haveria evidente conflito ético e legal.



“Realmente, para que eu fique [na Saúde] teria que abrir mão dos meus familiares e estaria tirando da população dois colegas médicos e excelentes profissionais”, justificou a vice-prefeita eleita. Lúcia revelou que a equipe de governo via uma possibilidade de contornar a situação, mas tal viabilidade não se confirmou. “Fiquei triste com isso”, admitiu.





Elias Ajub assumirá Saúde no lugar de Lúcia Tenório, obrigada a recusar o cargo por questões jurídicas

No entanto, a futura vice-prefeita não deve ficar afastada do setor. Carlos Nelson pretende nomear Lúcia como coordenadora das áreas sociais da Prefeitura, englobando não apenas Saúde, mas também Educação, Assistência Social e demais pastas do tipo. “Tenho esse compromisso e essa obrigação com a população”, afirmou a médica. “Estará ao lado do Elias, dando suas visões pertinentes”, completou o prefeito eleito.Elias Ajub, como secretário de Saúde, disse que pretende realizar mudanças na área. “Vou acompanhar muito de perto os trabalhos, pois vislumbro resultados”, declarou. A equipe de Carlos Nelson entrou em contato com o psicólogo há cerca de 20 dias para tratar da nomeação para a secretaria.Uma das prioridades no futuro gestor da Saúde é desafogar a Santa Casa e, para isso, Ajub vê na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da zona Leste a solução. Assim como o prefeito eleito, ele também pretende colocar o prédio em funcionamento o mais rápido possível. “Tenho ideias muito semelhantes com Carlos Nelson”, disse à imprensa.Elias Rezek Ajub atua em consultório particular há mais de 30 anos. É proprietário e responsável técnico da clínica terapêutica Vida Plena, especializada em assistência psicossocial e à saúde para portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química. Possui formação holística na área da saúde e participou de cursos sobre administração em instituições renomadas.A Secretaria de Saúde não foi a única que trocou de comando antes mesmo do governo começar. A Secretaria de Planejamento e Mobilidade Urbana também sofreu mudanças. Luiz Rocha, o Neguinho, não será o titular da pasta. Ele alegou problemas de saúde e deve dedicar o próximo ano a cuidados pessoais.Para seu lugar, foi escolhida Paula Zeferino dos Santos, arquiteta pós-graduada em gestão de cidades e planejamento. Funcionária de carreira da Prefeitura desde 1993, atua no desenvolvimento de projetos de regularização fundiária, loteamentos de interesse social, projetos institucionais e desenvolvimento de legislações que disciplinem o uso do solo urbano.A Secretaria de Relações Institucionais também mudou de mãos. O radialista Gil Costa afirmou que vai declinar do convite para comandar a pasta para se dedicar a projetos pessoais que surgiram recentemente. Em seu lugar, ao menos temporariamente, assume o futuro chefe de Gabinete e secretário de Governo Danilo Zinetti.