Sapão estreia contra Taubaté no Paulista A2

Foi divulgado nessa semana pela Federação Paulista de Futebol (FPF) o regulamento e a tabela do Campeonato Paulista da Série A2, competição que o Mogi Mirim Esporte Clube (MMEC) volta a disputar após sofrer o rebaixamento na divisão de elite na temporada deste ano.



O primeiro desafio do Sapo será diante do Esporte Clube Taubaté, com mando de campo do adversário. Inicialmente, a partida está marcada para o dia 29 de janeiro, mas sem horário definido. Isso porque a FPF ainda recebe até terça, 06, sugestões dos clubes para os horários e locais dos jogos.



Caso o estádio “Vail Chaves” esteja apto a receber as partidas da série A2, a estreia do MMEC diante de sua torcida deve ocorrer em 01 de fevereiro, em partida contra a Velo Clube Rioclarense. Serão, ao todo, 19 partidas na primeira fase da competição.



A principal mudança no regulamento que entra em vigor na temporada que vem, definido no Conselho Técnico, é a mudança de oito para quatro classificados para a segunda fase. Assim, o campeonato perde suas quartas-de-final, partindo diretamente para as semifinais com os quatro clubes mais bem colocados na fase inicial.



Concluída a primeira fase, serão seis os rebaixados para a série A3 do Campeonato Paulista. Para fugir da degola e tentar se classificar para as semifinais, o MMEC tem uma pequena vantagem. Disputará mais partidas em casa (dez) do que fora (nove), pelos critérios técnicos definidos pela FPF.



As semifinais serão em partidas de ida e volta, sendo que os dois melhores classificados da fase inicial disputam o primeiro jogo na condição de visitante e o segundo como mandante. Quem vencer, além de garantir a participação na final, também está classificado para a série A1 do Paulistão.



A grande final, marcada para 07 de maio, será em jogo único, com o mando de campo da equipe que obtiver melhor campanha durante toda a competição. O vencedor garante uma vaga reservada aos paulistas na Copa do Brasil de 2018.