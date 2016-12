Residência de Gustavo Stupp é invadida e prefeito foge pulando o muro para pedir socorro

Nos últimos dias de seu mandato como prefeito de Mogi Mirim, Gustavo Stupp (PDT) passou por um susto. Sua residência pessoal, no Condomínio Portal do Lago, foi invadida na noite da última quinta-feira, 29, por um elemento supostamente armado e ainda não identificado.







No momento da invasão estavam na residência, além de Stupp, a primeira-dama Jhenifer e a filha do casal, Luiza, de apenas quatro meses. De acordo com relatos extraoficiais, obtidos pela reportagem de A COMARCA, o prefeito fugiu pulando o muro e caindo no quintal vizinho, onde clamou por ajuda. Esposa e filha ficaram para trás.

Prefeito Gustavo Stupp e família passaram por momentos de tensão





Com o auxílio de uma vizinha, o prefeito conseguiu chegar até a portaria do condomínio. Foi quando a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal foram acionadas e tiveram conhecimento do fato. Um Boletim de Ocorrência foi registrado na delegacia, mas a imprensa não obteve acesso a ele até o momento.





A hipótese mais aceita, por enquanto, é a de assalto. Informações dão conta que Stupp teria relatado o roubo de um cofre, contendo folhas de cheque, documentos pessoais, informações bancárias e uma determinada quantia de dinheiro. Ninguém ficou ferido.