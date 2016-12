Projeto da Fatec conquista 3º lugar em concurso

A Faculdade de Tecnologia (Fatec) “Arthur de Azevedo” conquistou o terceiro lugar no Desafio Inova Paula Souza 2016. A premiação ocorreu na noite da última quinta-feira, 15, quando o Centro Paula Souza reuniu os 19 projetos selecionados para esta etapa final. O número de trabalhos inscritos nessa edição superou 1,2 mil, dentre todas as Fatecs e Escolas Técnicas (Etecs).



O projeto premiado foi o dos alunos do curso superior de tecnologia em Mecatrônica Industrial, Ademir Guilherme Granziera e Guilherme Borges Ferreira, sob a orientação do professor Dr. Helder Anibal Hermini. O trabalho “prótese de perna antropomórfica microcontrolada” baseia-se no desenvolvimento de próteses de membros inferiores de baixo custo com tecnologia nacional.



Os integrantes do projeto explicaram que “a realidade atual dos ambulatórios de implantação de próteses de amputados de membros inferiores no Brasil é caótica, pois, todos os elementos são importados, apresentando alto custo e tornando inviável a aplicação à população de baixa renda”.

Com o desenvolvimento desse projeto da Fatec Mogi Mirim, é proposto uma solução de baixo custo, que contempla o desenvolvimento de partes que constituem próteses de membros inferiores. A novidade na proposta está no projeto de controle da articulação do joelho, utilização de novos materiais e modelagem de pé.









O Desafio Inova Paula Souza 2016 selecionou trabalhos a partir de modelos de negócio inovadores. Todos os participantes apresentaram propostas em chamadas “apresentações relâmpago” e receberam notas de avaliadores da Inova Paula Souza. Agora, os estudantes são estimulados a trabalhar junto aos agentes locais de inovação para continuar desenvolvendo seus projetos.A Fatec de Mogi Mirim dividiu a terceira colocação com o projeto “The Innovation of Petsorb - A Inovação da Turfa”, da Etec de Caraguatatuba. No segundo lugar ficou o “Spartan Fit”, software para aproximar nutricionistas e pacientes, da Fatec Guaratinguetá. O aplicativo “Medical Health System”, da Fatec São Paulo, ficou com a primeira colocação.Essa não foi a primeira conquista da Fatec “Arthur de Azevedo” no Desafio Inova. Em 2013, com a apresentação do projeto “Escâner e Impressora 3D para Prototipagem de Próteses Ortopédicas e Estéticas”, a faculdade também conseguiu o terceiro lugar entre os melhores modelos de negócios desenvolvidos pelas equipes integrantes do concurso.