Nos pênaltis, Fúria é campeão da Série C

O Nazareth/Fúria conquistou o título de campeão da Copa Valter Gomes “Carneiro”, a Série C do Futebol Amador de Mogi Mirim. A equipe superou a Nova Santa Cruz nos pênaltis em partida realizada na tarde do último domingo, 18, no estádio “Ismael Polettini”, o campo da Santa Cruz.



O time, fundado em novembro de 2015, conquistou o título de forma invicta. No entanto, sofreu grande pressão do Nova Santa Cruz, que criou muitas oportunidades de gol na partida decisiva. Em alguns lances, o goleiro Gustavo foi fundamental para que o placar permanecesse no 0 a 0.



Esgotado o tempo regulamentar, a decisão foi para os pênaltis. Neto, Jair e Celsinho não converteram as cobranças, apenas Maurício anotou para o Nova Santa Cruz. Já o Fúria foi mais eficiente. Arlei, Patrick e Vitinho mandaram a bola para as redes, enquanto Rodrigo Makaay parou nas mãos do goleiro Danilo. Vitória por 3 a 1.









O goleiro Luciano Vieira Nogueira, do Bem Te Vi, recebeu o prêmio de defesa menos vazada. Foram três gols sofridos em nove partidas. Já Marcos Roberto da Silva, o Marquinhos, da equipe Vila Chaib, ficou com a artilharia da competição ao marcar 13 gols. O prêmio de revelação do campeonato foi para Matheus Alves da Silva, o Bira, do Americano.