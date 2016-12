Motociclista morre atropelado na SP-147 após acidente com capivara

Um grave acidente na madrugada de terça-feira, 06, causou a morte de Leandro Pires Borges, 37, quando ele seguia de moto, uma Honda Fan, com placa de Campinas, pela SP-147, Limeira-Mogi Mirim. Após ter atropelado uma capivara, caiu e foi atropelado por um caminhão, que seguia no mesmo sentido.



O motorista do caminhão, um Volvo com placas de Limeira, carregado com peças automotivas, contou aos policiais rodoviários Brahyan e Matos, que seguia pela rodovia sentido Mogi Mirim quando, no quilômetro 70, não conseguiu evitar o atropelamento. Em seguida o caminhão atingiu a moto da vítima, arrastando a mesma por vários metros.



Após arrastar a motocicleta, os dois veículos pegaram fogo. O motorista acionou o socorro, porém, Leandro já estava sem vida.



Com o fogo, os veículos ficaram destruídos e foi necessário que parte da pista fosse interditada para os trabalhos.