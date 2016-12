Lyra Mojimiriana emociona com Cantata de Natal

A Cantata de Natal da Lyra Mojimiriana emocionou centenas de pessoas na última semana. Foram realizados dois concertos da Orquestra Sinfônica em Mogi Mirim, na quinta-feira, 15 e em Estiva Gerbi, no domingo, 18. As apresentações contaram com a presença da Orquestrinha, Grupo de Seresta, Coral Municipal, Corais Infantis e Coral da Melhor Idade.



O concerto em dezembro, em comemoração ao Natal, já é tradição da Lyra e encerra as atividades do ano. Nesta edição, os concertos apresentados nas Igrejas Matriz de São José e de Nossa Senhora Aparecida reuniram quase mil espectadores, que se emocionaram.



Os destaques das apresentações foram as canções “Anoiteceu” e “Noite Feliz”, em que as luzes das igrejas foram apagadas quase que totalmente enquanto as músicas natalinas eram tocadas pela Orquestra, somadas as vozes dos corais e do solista Rinaldo Leone, convidado especial da Lyra.

Mais de 200 pessoas se envolveram na última apresentação pública entre Orquestra, Corais e produção. Famílias inteiras aproveitaram os horários especiais do comércio e prestigiaram o espetáculo.









O ano de 2016 foi especial para a Lyra Mojimiriana. Foi o ano em que o fragmento do Muro de Berlim, pertencente à entidade – o único exemplar no Brasil e o terceiro na América Latina – chegou ao Brasil e foi exposto durante o Festival de Inverno de Moji Mirim (FESTIMM).O diretor artístico e maestro, Carlos Lima, recorda também que foi um ano de mudanças e de fortalecimento da marca junto à população de Moji Mirim. “Foi o ano de se reinventar. Fizemos várias apresentações em praça pública, para manter a Lyra - que é da cidade, ainda mais próximo dos munícipes”, comenta.Para 2017, mais novidades estão sendo programadas. A sede da Lyra atualmente passa por reformas para melhorar o atendimento aos alunos, responsáveis, professores e aos funcionários da área administrativa. Os canais de comunicação da entidade também serão reforçados para manter a população sempre informada sobre o trabalho da Lyra.