Homem é interceptado na Cachoeira e tem Camaro roubado

Um homem de 39 anos foi vítima de assalto na Rodovia Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, estrada da Cachoeira. O crime aconteceu por volta das 20h, na terça-feira, 29.



Segundo os relatos da vítima à Polícia, ele trafegava com o veículo, um camaro, pelo local, quando, próximo ao acesso ao aeroclube, uma moto ocupada por dois elementos se aproximou.



Os ocupantes da moto exibiram armas e ordenaram para que o homem parasse o carro. A vítima foi obrigada a parar no meio da estrada, já que o local não possui acostamento.



O garupa da motocicleta desceu e, nervoso, dirigiu-se à vítima ordenando para que saísse do carro, o que foi obedecido.



O criminoso assumiu o volante do carro e saiu em disparada, seguido pelo comparsa. A vítima correu em direção ao matagal.



Além do carro foram roubados documentos e chaves.