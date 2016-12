Encenação do nascimento de Jesus emociona no Seminário

A última celebração deste Natal, 25, na missa das 19h30, realizada no Seminário Nossa Senhora de Fátima, no bairro do Mirante, causou comoção. Uma breve e singela encenação da visita dos Reis Magos à manjedoura onde Jesus havia nascido foi realizada durante a missa.



A teatralização teve como representante do personagem principal, Miguel Molina Lélis, de apenas dois meses de idade. Filho do casal Maurício e Mirela Lélis, a criança permaneceu confortável os cerca de dez minutos durante a homilia, quando a encenação foi realizada.



Frei Paulo, celebrante, contou ao público presente, que quando Miguel estava no sexto mês de gestação, avisou à mãe que ele seria o menino Jesus da encenação. Os pais e o público que foram prestigiar à cerimônia ficaram emocionados.