Duas chapas disputam direção do Sinsep

Marcadas para o próximo dia 07 de janeiro, as eleições para a nova diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mogi Mirim (Sinsep) serão disputadas por duas chapas. “Servidores Positivos” e “Juntos Somos Mais Fortes” já estão trabalhando para conquistar o voto do Funcionalismo Municipal.





Apresentada no último dia 01, a Chapa 1 “Servidores Positivos” é encabeçada pelo ex-secretário municipal de Segurança Pública Luciano Ferreira de Mello, tendo Rosangela Elizabeth de Souza, da área da Educação, como candidata a vice-presidente. Antonio Maciel de Oliveira, atual presidente que decidiu não mais disputar o cargo após 12 anos, tem demonstrado apoio pessoal pelo grupo.





Uma das principais propostas da Chapa 1 é uma antiga reivindicação dos servidores: uma nova área de lazer. Uma parceria entre o Clube de Campo Recanto dos Papeleiros e a atual diretoria do Sinsep já está em andamento. O objetivo é concretizar o acordo ainda em janeiro.





A “Servidores Positivos” também promete dar continuidade ao programa habitacional iniciado na gestão de Maciel. Mais de 60 famílias adquiriram um imóvel pelo programa “Minha Casa, Minha Vida” no Condomínio Elias Moysés através da Associação Habitacional que mantém parceria com o Sinsep.





Já a Chapa 2 “Juntos Somos Mais Fortes” realizou sua apresentação oficial na última quinta-feira, 15. A candidata a presidente é a técnica em Logística Zoraide de Araújo, que trabalha há 30 anos no Almoxarifado da Secretaria da Saúde. O candidato a vice é Luiz Rocha, o Neguinho, funcionário público há quase 40 anos e cotado para assumir a Secretaria de Planejamento do prefeito eleito Carlos Nelson Bueno (PSDB), tendo declinado do convite posteriormente.





Entre as propostas da Chapa 2 está a revisão dos projetos de leis municipais que envolvam servidores, a melhoria na qualidade da cesta básica e sua consequente ampliação para todos os funcionários, a revisão na lei de sindicância para garantir ampla defesa ao funcionário municipal e a flexibilização do horário de atendimento do Sinsep.





Além disso, a “Juntos Somos Mais Fortes” propõe cursos de aperfeiçoamento e aprendizado para servidores e dependentes, assistência jurídica trabalhista, civil e previdenciária, plano de cargos, carreiras e salários para todos os servidores, revisão da lei municipal de assédio moral para evitar perseguições políticas e hierárquicas, além de parcerias com empresas, médicos e outros sindicatos.





A eleição da nova diretoria, que terá mandato de 01 de abril de 2017 a 31 de março de 2021, ocorrerá na sede do Sinsep, na Rua Cabo José Guedes, nº 125, Jardim 31 de Março, região do Mirante. A votação ocorre das 09h às 15h.