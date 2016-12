Caminhão desgovernado atinge casa no CDHU

Um caminhão de transporte de caçambas chocou-se contra uma residência, localizada na Rua Cinco, no bairro CDHU. O acidente aconteceu na manhã da sexta-feira, 2. Ninguém ficou ferido.



Segundo informações dos policiais Macedo e Nancy, o caminhão de caçambas estava no local para deixar uma das caçambas. Após descer a caçamba, o motorista estacionou o caminhão para acertar a caçamba próxima da calçada.



Repentinamente o caminhão começou a descer, o motorista ainda na tentativa de evitar uma possível tragédia, conseguiu pular e entrar no veículo, mas não foi possível pará-lo.



O caminhão desgovernado bateu contra o muro de uma casa, invadindo a residência, causando estrago em toda a parte frontal. Ninguém estava na frente da moradia.