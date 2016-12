Mais um tenta se matar na “Pedreira”

Alcir Pio de Oliveira, 54 anos, tentou se matar na Pedreira da estrada da Servidão no final da noite de sexta-feira, 07, sendo convencido a desistir do objetivo pelos policiais militares Odair e Alves, da ROCAM, que foram acionados ao local. Em menos de 15 dias seria o segundo caso no mesmo local.



Os policiais informaram que a esposa da vítima fez contato com a Polícia Militar informando que o marido estaria tentando se atirar da Pedreira. Os policiais chegaram ao local e se depararam com a vítima no penhasco.



Eles começaram a conversar com o homem e este informou que iria se matar por causa de dívidas. Após muita conversa, os policiais convenceram ele a desistir e conseguiram tirar o mesmo da beira do penhasco. A unidade de Resgate da Brigada de Incêndio foi acionada, prestando os primeiros socorros à vítima, que estava abalada e foi encaminhada à Santa Casa.