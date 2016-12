Ex-jogadores do MMEC morrem em desastre aéreo com delegação da Chapecoense

Os ex-jogadores do Mogi Mirim Esporte Clube (MMEC) Mateus Lucena dos Santos, conhecido como Mateus Caramelo, 22 anos, e José Gildeixon Clemente de Paiva, conhecido como Gil, 29, faziam parte da delegação da Chapecoense que sofreu um acidente aéreo na madrugada desta terça-feira, 29.





Caramelo e Gil estavam no avião que caiu na Colômbia

O voo que transportava a equipe decolou na noite de segunda-feira, 28, de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, com destino a Medellín. Foi apurado que a aeronave perdeu contato com a torre de controle às 22h15, entre as cidades de La Ceja e Abejorral, e teria caído próximo ao Aeroporto José Maria Córdova, perto de Medellín. A Chapecoense disputaria naquela cidade a primeira partida da final da Copa Sulamericana.Caramelo foi destaque pelo Mogi Mirim no Campeonato Paulista de 2013. Em sua estreia no Sapão, o time saiu vitorioso diante do São Paulo. Já Gil, jogou pelo clube de 2006 até 2008.