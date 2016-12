Começa o recapeamento da Avenida JK

Teve início na manhã de ontem, 25, o recapeamento da Avenida Juscelino Kubitschek, uma das principais vias de acesso para a zona Norte e também uma das campeãs de reclamação dos motoristas devido ao estado precário do asfalto, cheio de buracos em toda a sua extensão.



Durante a sexta-feira, foi recuperado parte do trecho que vai da rotatória da Avenida 22 de Outubro até o cruzamento com a Avenida da Saudade, próximo a um supermercado. O local ficou interditado o dia todo para que as obras pudessem avançar.



Nesta primeira etapa, o recapeamento da Avenida Juscelino Kubitschek deve contemplar o trecho que vai até a Praça Vereador Luiz Eduardo Gasparini, no bairro Inocoop. Em um segundo momento, a recuperação asfáltica da via pode chegar até a rotatória da Avenida Amucci Truffi, que dá acesso ao Parque da Imprensa.









Os recursos para a obra são provenientes de um convênio assinado com o governo federal ainda em 2014. A liberação de parte da verba, equivalente a R$ 207 mil, ocorreu no último dia 11. Ao todo, o montante do Ministério das Cidades destinado para a recuperação das vias urbanas públicas soma quase R$ 415 mil.Outras vias devem receber o recapeamento quando o recurso for liberado em sua totalidade. É o caso da Avenida Carmo Nicolino De Próspero, no Jardim Longato, que receberá 50 metros de asfalto novo.Também serão recuperadas as ruas José Maria Queiróz (270 metros), Joaquim Andrade (200 metros), Francisco Parra Hernandes (40 metros), Guiomar M. Armelini (140 metros) e Professor Ferreira Lima (280 metros), todas na região da escola municipal “Humberto Brasi”, no Jardim Paulista.