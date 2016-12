Stupp dificulta transição de governo

O prefeito Gustavo Stupp (PDT) praticamente inviabilizou o processo de transição de governo. Em resposta às solicitações do prefeito eleito Carlos Nelson Bueno (PSDB), o Gabinete se recusou a elaborar a portaria dos membros para a transição, informando que dará início ao processo apenas a partir de 16 de novembro, por escrito, com retorno em 15 dias.





Como Stupp já assinou decreto que determina o encerramento das atividades da Prefeitura a partir de 16 de dezembro, restaria apenas um mês para ser efetuada a transição. No entanto, com o Gabinete determinando que o processo seja por escrito e com retorno em 15 dias, se desenha como quase impossível uma transição harmoniosa de governo.Carlos Nelson considerou “ineficiente” a proposta de colaboração de Stupp e reagiu. Com base na lei de acesso à informação, o prefeito eleito requereu informações que considera essenciais para a manutenção do funcionamento da máquina pública. A lista, protocolada na quarta-feira, 19, contém 69 itens.Entre eles: lei de diretrizes orçamentárias 2017; legislação tributária; Plano Diretor; Plano Municipal de Educação; Plano de Mobilidade Urbana; convênios e contratos que terminam no fim de 2016 ou início de 2017; relação de cargos comissionados; relatórios de Gestão Fiscal; situação dos processos judiciais em andamento; etc.Há duas semanas, em entrevista ao jornal, Stupp havia se comprometido em facilitar o acesso a dados sobre a saúde financeira da Administração Municipal. O atual chefe do Executivo afirmou que Carlos Nelson teria de sua parte toda colaboração de que necessitasse. “É um direito dele ter acesso a informações que possam balizar suas primeiras medidas administrativas”, declarou, na ocasião.Carlos Nelson já havia protocolado o pedido para a formação de uma equipe de transição, nomeando Alexandre Bueno, Edson Pessiquelli, Carlos Roberto Marrichi, Danilo Zinetti, Luiz Rodrigo Sernaglia, Oliveira Pereira da Costa e Ramon Alonço para a função.