Show presta tributo a Renato Russo

Ícone do rock nacional dos anos 80 e 90, o vocalista da Legião Urbana, Renato Russo, morria em 11 de outubro de 1996, vítima do vírus da AIDS, mas seu sucesso, não. A partir daí uma legião de fãs não parou de crescer. Dono de uma voz marcante e letrista ímpar, Renato deixou um legado que resiste ao tempo.



E para marcar a data na região, uma homenagem ao cantor realiza-se no Clube Recreativo de Mogi Mirim, no dia 11, data que completa duas décadas sem o ídolo da “geração coca-cola”. E a noite promete ser mesmo bastante especial.

No palco, a conceituada Legião Urbana Cover-SP que tem apresentado a turnê “Tributo Legião 30 anos” por cidades do estado de São Paulo e Minas Gerais, terá a responsabilidade de conduzir o público de volta aos anos 80, através de sucessos como Faroeste caboclo, Tempo perdido, Índios e Pais e filhos.





Palma Júnior a frente da banda cover de Legião Urbana





O show deve seguir uma linha mais dançante como adiantou o vocalista da banda, Palma Junior. “Apesar de ser uma data que marca pela perda de um ídolo, preferimos nos lembrar dele com alegria. E é assim que iremos conduzir essa noite tão especial, até mesmo relembrando os bons tempos em que o Clube Recreativo promovia os shows covers da Legião nos anos 90, onde muitos casais se conheceram e estão juntos até hoje. Vai ser um flashback daqueles...”, revela.A ocasião também é especial para Rodrigo Secolin, baixista da banda. É que quando começava seus primeiros passos no grupo, em 1995, não perdiam um baile cover da Legião exatamente ali, no Recreativo: “Lembro quando íamos assistir a Legião Cover no Recreativo, e era uma alegria, uma emoção imensa. E agora, estando do outro lado do palco, a emoção e a expectativa dobram, pois, além de realizar um grande sonho, também quero levar a mesma emoção que senti na época, para os fãs da Legião no dia 11”, completa.SOBRE A BANDAA Legião Urbana Cover-SP é mogimiriana e foi criada em 1995 por Palma Junior, Rodrigo Secolin e Eduardo Carinta, e é reconhecida, hoje, como uma das melhores covers da banda brasiliense. Também integram o grupo o baterista Jefferson Ferreira e o guitarrista Cesinha Selegatti.Para abrir a noite no mais puro clima dos anos 80, uma grande festa está sendo preparada pela rádio Nova Onda FM: Resgate – alusivo ao programa diário de mesmo nome, que tem como foco músicas nacionais e internacionais das décadas de 80 e 90.SERVIÇOO tributo acontece no Clube Recreativo de Mogi Mirim, dia 11, às 22h. Os ingressos podem ser adquiridos nos restaurantes McDonald´s (Mogi Mirim, Guaçu centro e Shopping Buriti), Loja Pentagon e Óticas Guarnieri (Mogi Mirim e Mogi Guaçu). Informações: 3851-9935.