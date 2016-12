Fatec oferece cursinho para o Vestibular

A Faculdade de Tecnologia (Fatec) “Arthur de Azevedo” abre nesta segunda-feira, 17, inscrições para os interessados em participar de um curso preparatório para Vestibular da instituição, que ocorre em janeiro do ano que vem. O cursinho é gratuito e voltado a estudantes que já concluíram o Ensino Médio ou que concluam em dezembro.



As inscrições deverão ser realizadas pelo próprio estudante, na Secretaria Acadêmica da Fatec, até sexta-feira, 21, das 9h às 11h, portando o original acompanhado de uma cópia simples dos seguintes documentos: R.G., comprovante de residência e Histórico Escolar ou declaração de escolaridade (para os concluintes em 2016).



O objetivo do cursinho é oferecer aos estudantes uma base teórica sobre os assuntos abordados na prova do processo seletivo das Fatecs, através de aulas onde o candidato poderá vivenciar os conteúdos aprendidos em sala de aula, utilizando os laboratórios existentes na própria faculdade.



Os alunos do cursinho terão ainda o apoio de excelentes professores que compõem o corpo docente da Fatec Mogi Mirim, entre eles alguns coordenadores de curso e também o próprio diretor da Unidade, Prof. Dr. André Giraldi, que ressaltou a importância da iniciativa. “Esse é um grande sonho que se torna realidade”, frisou.



O cursinho preparatório será ministrado no auditório do Bloco A do campus, localizado à Rua Ariovaldo Silveira Franco, 567, Jardim 31 de Março, de segunda a sexta-feira, no período da manhã. O início está marcado para o próximo dia 24 de outubro, com uma “aula inaugural”, às 8h, ministrada pelo diretor André Giraldi.



A implantação do cursinho faz parte das comemorações de aniversário de dez anos da Fatec “Arthur de Azevedo”, que ocorrerá em 06 de junho de 2017, data em que foi decretada a criação da Unidade de Ensino Tecnológico do Centro Paula Souza em Mogi Mirim. Outras atividades estão programadas e serão em breve divulgadas.









Começa na segunda-feira, 17, o prazo para pedido de isenção e redução de taxa de inscrição do Vestibular 2017 da Fatec. O procedimento deve ser feito exclusivamente pelo site www.vestibularfatec.com.br até o dia 26 de outubro. As inscrições começam em 16 de novembro e vão até 15 de dezembro. O exame para ingresso na Fatec será no dia 08 de janeiro de 2017.