Fatec de Mogi Mirim participa de feira em São Paulo

Entre quarta, 19, e sexta-feira, 21, alunos das Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) de todo o estado de São Paulo apresentaram trabalhos desenvolvidos a partir de conhecimentos recebidos em sala de aula na 10ª Feira Tecnológica do Centro Paula Souza (Feteps). Mogi Mirim esteve representada pela Fatec “Arthur de Azevedo”.









Participaram do evento, representando a cidade, o aluno do curso de Mecatrônica Industrial Ademir Guilherme Granziera, sob a orientação do Prof. Dr. Helder Anibal Hermini, apresentando o projeto “Prótese de perna antropomórfica microcontrolada”. Esse projeto é desenvolvido pelo professor da Fatec Mogi Mirim há mais de 8 anos.Trata-se de uma prótese de joelho com articulação hidráulica e módulos que permitem a adaptação ao nível de amputação de cada indivíduo. O diferencial é o controle por computador da força e do movimento necessários para que o toque no chão reproduza da forma mais fiel possível o de uma perna humana. Essa tecnologia é importada e custa, no mínimo, R$ 100 mil. A proposta da Fatec reduziria esse custo a R$ 2 mil.Nos anos anteriores a Fatec “Arthur de Azevedo” apresentou vários projetos com destaque, inclusive obtendo classificação em primeiro lugar da categoria em duas edições. Com o projeto “Construção e Aplicação de mesa cirúrgica hospitalar automatizada para obesos”, em 2010, e com o projeto “Construção e Aplicação de Mão Biônica”, em 2014.A Feteps, que acontece anualmente, teve 210 projetos e aplicativos criados para atender necessidades de pessoas com deficiência e idosos e equacionar problemas ambientais, entre outras soluções criativas para questões do dia a dia.A 10ª edição do evento recebeu a inscrição de 1.047 projetos. Cerca de 150 professores selecionaram os 156 trabalhos de Etecs e 39 de Fatecs que foram expostos nos três dias da feira.