Etec está acima da média no Enem 2015

A Escola Técnica (Etec) “Pedro Ferreira Alves” é o destaque de Mogi Mirim no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2015, que teve os resultados divulgados recentemente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão do Ministério da Educação responsável pela prova.



A Etec registrou uma média de 579,3 pontos nas provas objetivas (linguagens, matemática, ciências humanas e ciências da natureza). A média geral do país no Enem 2015 ficou em 515,8. Segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo, 91% das unidades de ensino do Brasil ficaram abaixo dessa nota. Em São Paulo, 85% das escolas não atingiram essa média.



Levando em conta apenas as instituições particulares, a média brasileira sobe para 556,6. O Colégio Delta Nobre, em Mogi Mirim, registrou uma média de 555,6 pontos nas provas objetivas, próxima ao nível nacional. A escola estadual “Dr. Oscar Rodrigues Alves”, por sua vez, registrou 519 pontos, pouco acima da média das unidades públicas de ensino.



O desempenho obtido pela Etec de Mogi Mirim – superior ao das escolas técnicas de Mogi Guaçu e Itapira nas provas objetivas – significa uma recuperação após um período de crise nos anos de 2013 e 2014. Em comparação ao Enem anterior, a média da “Pedro Ferreira Alves” subiu quase dez pontos.









O método de cálculo das médias utilizado pela reportagem deconsidera a nota das quatro provas objetivas do Enem. O Inep e o Ministério da Educação divulgam apenas as notas das escolas por prova. O cálculo da média e o ranking ficam a critério da imprensa e demais órgãos não vinculados ao governo federal.São divulgados apenas os dados de escolas em que ao menos metade dos alunos participam do exame e que esse mínimo seja de pelo menos dez estudantes. Dessa forma, 60% das escolas públicas brasileiras não tiveram as notas divulgadas. No estado de São Paulo, esse índice foi de 75%.