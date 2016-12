Em novembro ocorre vacinação antirrábica para cães e gatos

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), órgão vinculado a Secretaria de Saúde, divulgou o calendário de vacinação antirrábica que terá, nos bairros urbanos, uma única data. O Dia D será em 26 de novembro. A previsão é que todos os animais ainda não vacinados na campanha anterior, realizada nos meses de julho e agosto, possam receber a dose imunizadora contra a doença da raiva. “Estamos realizando mais essa etapa na zona urbana, pois, apenas 28% dos cães e gatos foram vacinados na recente campanha”, afirmou a integrante da equipe de enfermeiros responsáveis pelo trabalho preventivo.



Nessa data, estará no local, uma equipe de enfermeiros que prestarão o serviço de vacinação para os bairros localizados nas regiões norte, leste e central. “A prestação de serviço no decorrer de todo o dia é um tempo que consideramos necessário para que os animais de estimação possam ser atendidos e os responsáveis possam se adequar aos afazeres diários”, destacou. O atendimento terá início a partir das 8h e será encerrado às 17h.





(Foto: Divulgação/Prefeitura Municipal de Mogi Mirim)

A estimativa de vacinação de cães e gatos no município está acima de 15 mil animais, somadas as zonas rural e urbana. Especialistas advertem que a vacinar o animal é “importante e fundamental”. “É a única forma de prevenção da doença, visto que a mesma não tem cura e leva a morte”.Os bichinhos de estimação menores de três meses de idade deverão comparecer acompanhados pelos donos com idade acima de 18 anos. Porém, cadelas e gatas prenhas e animais em tratamento com medicações como corticoides não poderão ser vacinados.Também não haverá vacinação a domicílio e nem serão entregues vacinas para que os respectivos donos a apliquem nas residências. Na zona rural, prevenção contra a raiva terá um mês de duração, a partir de 17 de outubro.