Comércio pode funcionar no feriado de 22 de outubro

O feriado do Dia da Cidade, no dia 22 de outubro, pode ter o comércio de Mogi Mirim funcionando. A data, nesse ano, cairá em um sábado – dia da semana em que há maior movimentação de consumidores nas lojas.



Para isso, o comerciante deve protocolar um requerimento junto ao Sindicato do Comércio Varejista de Mogi Mirim (Sicovamm), solicitando a abertura para que o Sicovamm negocie com o Sindicato dos Comerciários.



Esse pedido deve ser entregue até o dia 18, próxima terça-feira, na sede da entidade, localizada à Rua José Bonifácio, 561 – Centro. No site do Sicovamm (www.sicovamm.com.br) há um modelo de requerimento. Basta imprimir e preencher.



Outras informações, pelo telefone 3806-5601 ou pelo e-mail: sicovamm@sicovamm.com.br. É importante lembrar que a empresa precisa estar em dia com a Convenção Coletiva de Trabalho.