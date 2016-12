Carlos Nelson é eleito com ampla vantagem na Santa Cruz

Eleito no último domingo, 02, com 16.423 votos, Carlos Nelson Bueno obteve sua maior vantagem no bairro da Santa Cruz, zona Oeste de Mogi Mirim. Lá, abocanhou quase metade dos votos válidos.



Somados os dois colégios eleitorais da região (EMEB “Francisco Piccolomini e EMEB “Professora Regina Maria Tucci de Campos) é possível verificar que o candidato do PSDB obteve mais de dois mil votos. Nessa mesma região, seu principal adversário nas urnas, Ricardo Brandão (PMDB), ficou com 996 votos. Ou seja, o tucano obteve mais que o dobro da votação do segundo colocado.





Os demais concorrentes tiveram votações aproximadas. Elias Ajub (PR) conseguiu 376 votos. Já Coronel Vanderlei de Oliveira (PRP) obteve 358, enquanto Ernani Gragnanello (PT) ficou com 332.O prefeito eleito também garantiu boa votação nas zonas Norte e Sul. Calculada a votação de maneira proporcional, Carlos Nelson registrou 37% dos votos válidos na região Norte e 38% nos colégios eleitorais localizados na zona Sul.Nessas ambas as localidades, Ricardo Brandão ficou com aproximadamente 30% dos votos válidos.Em números absolutos, a maior votação do tucano foi registrada na região central, onde se localizam os maiores colégios eleitorais de Mogi Mirim, que mesclam eleitores de todo o município.Foram 5,7 mil votos nessa região para Carlos Nelson, sendo quase 2,5 mil deles somente na Escola Estadual “Monsenhor Nora”, que concentra o maior número de eleitores em suas 23 seções de votação.Na região central, Ricardo Brandão obteve 4,2 mil votos, polarizando a disputa do pleito com o candidato do PSDB, uma vez que os demais candidatos tiveram votação inferior.